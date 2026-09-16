उत्तराखंड टीईटी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड में 29 सितंबर को होने वाली टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) की तैयारी आरंभ हो गई है। अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए विभागीय वेबसाइट से आनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक बनने के लिए क्रमश: टीईटी प्रथम व टीईटी द्वितीय की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर यह परीक्षा आयोजित कराता है। परीक्षा के लिए परिषद की ओर से अभ्यर्थियों से 14 जुलाई से नौ अगस्त के बीच आनलाइन आवेदन मांगे गए थे।