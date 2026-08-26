CTET Syllabus: सीटीईटी पेपर 1 व 2 एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस, PDF भी कर सकते हैं डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET Septermber 2026) के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कभी की जा सकती है। परीक्षा के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर अभी से तैयारियों को तेज कर दें ताकी वे आसानी से परीक्षा पास कर सकेंगे और सरकारी शिक्षक बनने की योग्यता हासिल कर सकें।

सीबीएसई की ओर से पेपर 1 व पेपर 2 एग्जाम के लिए पैटर्न अलग-अलग तय किया गया है। दोनों ही पेपर में उम्मीदवारों को कुल 150 अंकों के लिए 150 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं।

पेपर 1 एग्जाम पैटर्न

विषय प्रश्नों की संख्या कुल अंक (i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक (ii) गणित (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक (iii) पर्यावरण अध्ययन (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक (iv) भाषा I (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक (v) भाषा II (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक कुल (Total) 150 MCQs 150 अंक

पेपर 2 एग्जाम पैटर्न

विषय प्रश्नों की संख्या कुल अंक (i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक (ii) गणित और विज्ञान



(गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए) 60 MCQs 60 अंक या (iii) सामाजिक अध्ययन / सामाजिक विज्ञान



(सामाजिक अध्ययन / सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए) 60 MCQs 60 अंक (iv) भाषा I (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक (v) भाषा II (अनिवार्य) 30 MCQs 30 अंक कुल (Total) 150 MCQs 150 अंक





पेपर 1 सिलेबस

I. बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development and Pedagogy) — 30 प्रश्न

a) बाल विकास (प्राथमिक विद्यालय का बालक) — 15 प्रश्न

विकास की अवधारणा तथा इसका सीखने से संबंध

बच्चों के विकास के सिद्धांत

आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव

समाजीकरण की प्रक्रियाएं: सामाजिक दुनिया और बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)

पियाजे, कोहलबर्ग और वायोगॉट्सकी: निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

बाल-केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं

बुद्धि के निर्माण का समालोचनात्मक दृष्टिकोण

बहु-आयामी बुद्धि

भाषा और विचार

एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग; लिंग भूमिकाएं, लिंग-पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास

शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना

सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर; विद्यालय-आधारित आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन: दृष्टिकोण और अभ्यास

शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना

b) समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझना — 5 प्रश्न

वंचित और उपेक्षित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना

सीखने की कठिनाइयों, "अक्षमता" आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना

प्रतिभावान, रचनात्मक, विशेष क्षमता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना

c) सीखना और शिक्षाशास्त्र (Learning and Pedagogy) — 10 प्रश्न

बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं; बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों "असफल" होते हैं

शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं; बच्चों की सीखने की रणनीतियां; एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना; सीखने का सामाजिक संदर्भ

समस्या समाधानकर्ता और एक "वैज्ञानिक अन्वेषक" के रूप में बच्चा

बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की "त्रुटियों" को महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना

संज्ञान और संवेग

प्रेरणा और सीखना

सीखने में योगदान देने वाले कारक — व्यक्तिगत और पर्यावरणीय

II. गणित (Mathematics) — 30 प्रश्न

a) विषय वस्तु (Content) — 15 प्रश्न

ज्यामिति (Geometry)

आकार और स्थानिक समझ (Shapes & Spatial Understanding)

हमारे चारों ओर की ठोस वस्तुएं (Solids around Us)

संख्याएं (Numbers)

जोड़ना और घटाना (Addition and Subtraction)

गुणा (Multiplication)

भाग (Division)

मापन (Measurement)

भार (Weight)

समय (Time)

आयतन

डेटा हैंडलिंग

पैटर्न (Patterns)मुद्रा / धन (Money)





b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical issues) — 15 प्रश्न

गणित की प्रकृति / तार्किक सोच; बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न को समझना और अर्थ एवं सीखने की रणनीतियाँ पाठ्यचर्या में गणित का स्थान गणित की भाषा सामुदायिक गणित (Community Mathematics) औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन शिक्षण की समस्याएं त्रुटि विश्लेषण और सीखने एवं शिक्षण के संबंधित पहलू नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण (Diagnostic and Remedial Teaching) III. पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) — 30 प्रश्न

a) विषय वस्तु (Content) — 15 प्रश्न

i. परिवार और मित्र (Family and Friends):

संबंध (Relationships) कार्य और खेल (Work and Play) पशु (Animals) पौधे (Plants) ii. भोजन (Food) iii. आश्रय (Shelter) iv. जल (Water) v. यात्रा (Travel) vi. चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं (Things We Make and Do) b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical Issues) — 15 प्रश्न

EVS की अवधारणा और क्षेत्र EVS का महत्व, एकीकृत EVS पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा सीखने के सिद्धांत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और क्षेत्र अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण गतिविधियाँ (Activities) प्रयोग / व्यावहारिक कार्य (Experimentation/Practical Work) चर्चा (Discussion) सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) शिक्षण सामग्री / सहायक सामग्री (Teaching material/Aids) समस्याएं (Problems) IV. भाषा I (Language I) — 30 प्रश्न

a) भाषा बोधगम्यता (Language Comprehension) — 15 प्रश्न

अपठित गद्यांशों को पढ़ना — दो गद्यांश (एक गद्य या नाटक और एक कविता) बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्नों के साथ (गद्य गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या तर्कसंगत हो सकता है) b) भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र (Pedagogy of Language Development) — 15 प्रश्न

सीखना और ग्रहण करना (Learning and acquisition) भाषा शिक्षण के सिद्धांत सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं मौखिक और लिखित रूप में विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण



एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ; भाषा की कठिनाइियाँ, त्रुटियाँ और विकार

भाषा कौशल (Language Skills)

भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना

शिक्षण-सीखने की सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टी-मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन

उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)

V. भाषा II (Language II) — 30 प्रश्न

a) बोधगम्यता (Comprehension) — 15 प्रश्न

दो अपठित गद्यांश (तर्कसंगत, साहित्यिक, वर्णनात्मक या वैज्ञानिक) बोधगम्यता, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्नों के साथ

b) भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र (Pedagogy of Language Development) — 15 प्रश्न

सीखना और ग्रहण करना (Learning and acquisition)

भाषा शिक्षण के सिद्धांत

सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं

मौखिक और लिखित रूप में विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण

एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ; भाषा की कठिनाइियाँ, त्रुटियाँ और विकार

भाषा कौशल (Language Skills)

भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना

शिक्षण-सीखने की सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टी-मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन

उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)

सीटीईटी पेपर 2 सिलेबस

पेपर II (कक्षा VI से VIII के लिए) प्रारंभिक स्तर

I. बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development and Pedagogy) — 30 प्रश्न

a) बाल विकास (प्रारंभिक विद्यालय का बालक) — 15 प्रश्न

विकास की अवधारणा तथा इसका सीखने से संबंध

बच्चों के विकास के सिद्धांत

आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव

समाजीकरण की प्रक्रियाएं: सामाजिक दुनिया और बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)

पियाजे, कोहलबर्ग और वायोगॉट्सकी: निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

बाल-केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं

बुद्धि के निर्माण का समालोचनात्मक दृष्टिकोण

बहु-आयामी बुद्धि

भाषा और विचार

एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग; लिंग भूमिकाएं, लिंग-पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास

शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना

सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर; विद्यालय-आधारित आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन: दृष्टिकोण और अभ्यास

शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना

b) समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझना — 5 प्रश्न

वंचित और उपेक्षित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना

सीखने की कठिनाइयों, "अक्षमता" आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना

प्रतिभावान, रचनात्मक, विशेष क्षमता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना

c) सीखना और शिक्षाशास्त्र (Learning and Pedagogy) — 10 प्रश्न

बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं; बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों "असफल" होते हैं

शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं; बच्चों की सीखने की रणनीतियां; एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना; सीखने का सामाजिक संदर्भ

समस्या समाधानकर्ता और एक "वैज्ञानिक अन्वेषक" के रूप में बच्चा

बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की "त्रुटियों" को महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना

संज्ञान और संवेग

प्रेरणा और सीखना

सीखने में योगदान देने वाले कारक — व्यक्तिगत और पर्यावरणीय

II. गणित और विज्ञान (Mathematics and Science) — 60 प्रश्न

(i) गणित (Mathematics) — 30 प्रश्न

a) विषय वस्तु (Content) — 20 प्रश्न

संख्या प्रणाली (Number System)

हमारी संख्याओं को जानना (Knowing our Numbers)

संख्याओं के साथ खेलना (Playing with Numbers)

पूर्ण संख्याएं (Whole Numbers)

ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक (Negative Numbers and Integers)

भिन्न (Fractions)

बीजगणित (Algebra)

बीजगणित का परिचय (Introduction to Algebra)

अनुपात और समानुपात (Ratio and Proportion)

ज्यामिति (Geometry)

बुनियादी ज्यामितीय विचार (2-D)

प्रारंभिक आकारों की समझ (2-D और 3-D)

सममिति: परावर्तन (Symmetry: reflection)

निर्माण (सीधे किनारे वाले पैमाने, प्रोट्रेक्टर, कम्पास का उपयोग करके)

क्षेत्रमिति (Mensuration)

आंकड़ों का प्रबंधन (Data handling)

b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical issues) — 10 प्रश्न

गणित की प्रकृति / तार्किक सोच

पाठ्यचर्या में गणित का स्थान

गणित की भाषा

सामुदायिक गणित (Community Mathematics)

मूल्यांकन (Evaluation)

उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)

शिक्षण की समस्याएं (Problem of Teaching)

ii) विज्ञान (Science) — 30 प्रश्न

(a) विषय वस्तु (Content) — 20 प्रश्न

भोजन (Food)

भोजन के स्रोत भोजन के घटक भोजन की सफाई

सामग्री (Materials)

दैनिक उपयोग की सामग्री

जीव जगत (The World of the Living)

गतिमान वस्तुएं, लोग और विचार (Moving Things People and Ideas)

चीजें कैसे काम करती हैं (How things work)

विद्युत धारा और परिपथ (Electric current and circuits)

चुंबक (Magnets)

प्राकृतिक परिघटनाएं (Natural Phenomena)

प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)

b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical issues) — 10 प्रश्न