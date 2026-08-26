CTET Syllabus: सीटीईटी पेपर 1 व 2 एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस, PDF भी कर सकते हैं डाउनलोड
सीटीईटी पेपर 1 व पेपर 2 सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी अपनी तैयारियों को तेज कर दें। एग्जाम डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
HighLights
सीटीईटी पेपर 1 व 2 का पूरा सिलेबस यहां से कर लें चेक।
अंतिम दिनों में सिलेबस से करें तैयारी, अवश्य मिलेगी सफलता।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET Septermber 2026) के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कभी की जा सकती है। परीक्षा के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर अभी से तैयारियों को तेज कर दें ताकी वे आसानी से परीक्षा पास कर सकेंगे और सरकारी शिक्षक बनने की योग्यता हासिल कर सकें।
एग्जाम पैटर्न
सीबीएसई की ओर से पेपर 1 व पेपर 2 एग्जाम के लिए पैटर्न अलग-अलग तय किया गया है। दोनों ही पेपर में उम्मीदवारों को कुल 150 अंकों के लिए 150 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं।
पेपर 1 एग्जाम पैटर्न
|विषय
|प्रश्नों की संख्या
|कुल अंक
|(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|(ii) गणित (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|(iii) पर्यावरण अध्ययन (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|(iv) भाषा I (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|(v) भाषा II (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|कुल (Total)
|150 MCQs
|150 अंक
पेपर 2 एग्जाम पैटर्न
|विषय
|प्रश्नों की संख्या
|कुल अंक
|(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|
(ii) गणित और विज्ञान
(गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए)
|60 MCQs
|60 अंक
|या
|
(iii) सामाजिक अध्ययन / सामाजिक विज्ञान
(सामाजिक अध्ययन / सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए)
|60 MCQs
|60 अंक
|(iv) भाषा I (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|(v) भाषा II (अनिवार्य)
|30 MCQs
|30 अंक
|कुल (Total)
|150 MCQs
|150 अंक
a) बाल विकास (प्राथमिक विद्यालय का बालक) — 15 प्रश्न
- विकास की अवधारणा तथा इसका सीखने से संबंध
- बच्चों के विकास के सिद्धांत
- आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव
- समाजीकरण की प्रक्रियाएं: सामाजिक दुनिया और बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, कोहलबर्ग और वायोगॉट्सकी: निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण
- बाल-केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं
- बुद्धि के निर्माण का समालोचनात्मक दृष्टिकोण
- बहु-आयामी बुद्धि
- भाषा और विचार
- एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग; लिंग भूमिकाएं, लिंग-पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास
- शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना
- सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर; विद्यालय-आधारित आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन: दृष्टिकोण और अभ्यास
- शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना
- वंचित और उपेक्षित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना
- सीखने की कठिनाइयों, "अक्षमता" आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना
- प्रतिभावान, रचनात्मक, विशेष क्षमता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना
- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं; बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों "असफल" होते हैं
- शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं; बच्चों की सीखने की रणनीतियां; एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना; सीखने का सामाजिक संदर्भ
- समस्या समाधानकर्ता और एक "वैज्ञानिक अन्वेषक" के रूप में बच्चा
- बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की "त्रुटियों" को महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना
- संज्ञान और संवेग
- प्रेरणा और सीखना
- सीखने में योगदान देने वाले कारक — व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- ज्यामिति (Geometry)
- आकार और स्थानिक समझ (Shapes & Spatial Understanding)
- हमारे चारों ओर की ठोस वस्तुएं (Solids around Us)
- संख्याएं (Numbers)
- जोड़ना और घटाना (Addition and Subtraction)
- गुणा (Multiplication)
- भाग (Division)
- मापन (Measurement)
- भार (Weight)
- समय (Time)
- आयतन
- डेटा हैंडलिंग
- पैटर्न (Patterns)मुद्रा / धन (Money)
- b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical issues) — 15 प्रश्न
-
III. पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) — 30 प्रश्न
- गणित की प्रकृति / तार्किक सोच; बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न को समझना और अर्थ एवं सीखने की रणनीतियाँ
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- सामुदायिक गणित (Community Mathematics)
- औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन
- शिक्षण की समस्याएं
- त्रुटि विश्लेषण और सीखने एवं शिक्षण के संबंधित पहलू
- नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण (Diagnostic and Remedial Teaching)
a) विषय वस्तु (Content) — 15 प्रश्न
b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical Issues) — 15 प्रश्न
- i. परिवार और मित्र (Family and Friends):
- संबंध (Relationships)
- कार्य और खेल (Work and Play)
- पशु (Animals)
- पौधे (Plants)
-
- ii. भोजन (Food)
- iii. आश्रय (Shelter)
- iv. जल (Water)
- v. यात्रा (Travel)
- vi. चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं (Things We Make and Do)
IV. भाषा I (Language I) — 30 प्रश्न
- EVS की अवधारणा और क्षेत्र
- EVS का महत्व, एकीकृत EVS
- पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा
- सीखने के सिद्धांत
- विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और क्षेत्र
- अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण
- गतिविधियाँ (Activities)
- प्रयोग / व्यावहारिक कार्य (Experimentation/Practical Work)
- चर्चा (Discussion)
- सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE)
- शिक्षण सामग्री / सहायक सामग्री (Teaching material/Aids)
- समस्याएं (Problems)
a) भाषा बोधगम्यता (Language Comprehension) — 15 प्रश्न
b) भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र (Pedagogy of Language Development) — 15 प्रश्न
- अपठित गद्यांशों को पढ़ना — दो गद्यांश (एक गद्य या नाटक और एक कविता) बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्नों के साथ (गद्य गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या तर्कसंगत हो सकता है)
- सीखना और ग्रहण करना (Learning and acquisition)
- भाषा शिक्षण के सिद्धांत
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण
-
- एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ; भाषा की कठिनाइियाँ, त्रुटियाँ और विकार
- भाषा कौशल (Language Skills)
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना
- शिक्षण-सीखने की सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टी-मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)
- दो अपठित गद्यांश (तर्कसंगत, साहित्यिक, वर्णनात्मक या वैज्ञानिक) बोधगम्यता, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्नों के साथ
- सीखना और ग्रहण करना (Learning and acquisition)
- भाषा शिक्षण के सिद्धांत
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण
- एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ; भाषा की कठिनाइियाँ, त्रुटियाँ और विकार
- भाषा कौशल (Language Skills)
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना
- शिक्षण-सीखने की सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टी-मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)
सीटीईटी पेपर 2 सिलेबस
- विकास की अवधारणा तथा इसका सीखने से संबंध
- बच्चों के विकास के सिद्धांत
- आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव
- समाजीकरण की प्रक्रियाएं: सामाजिक दुनिया और बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, कोहलबर्ग और वायोगॉट्सकी: निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण
- बाल-केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं
- बुद्धि के निर्माण का समालोचनात्मक दृष्टिकोण
- बहु-आयामी बुद्धि
- भाषा और विचार
- एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग; लिंग भूमिकाएं, लिंग-पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास
- शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना
- सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर; विद्यालय-आधारित आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन: दृष्टिकोण और अभ्यास
- शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना
- वंचित और उपेक्षित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना
- सीखने की कठिनाइयों, "अक्षमता" आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना
- प्रतिभावान, रचनात्मक, विशेष क्षमता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना
- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं; बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों "असफल" होते हैं
- शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं; बच्चों की सीखने की रणनीतियां; एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना; सीखने का सामाजिक संदर्भ
- समस्या समाधानकर्ता और एक "वैज्ञानिक अन्वेषक" के रूप में बच्चा
- बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की "त्रुटियों" को महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना
- संज्ञान और संवेग
- प्रेरणा और सीखना
- सीखने में योगदान देने वाले कारक — व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- हमारी संख्याओं को जानना (Knowing our Numbers)
- संख्याओं के साथ खेलना (Playing with Numbers)
- पूर्ण संख्याएं (Whole Numbers)
- ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक (Negative Numbers and Integers)
- भिन्न (Fractions)
- बीजगणित का परिचय (Introduction to Algebra)
- अनुपात और समानुपात (Ratio and Proportion)
- बुनियादी ज्यामितीय विचार (2-D)
- प्रारंभिक आकारों की समझ (2-D और 3-D)
- सममिति: परावर्तन (Symmetry: reflection)
- निर्माण (सीधे किनारे वाले पैमाने, प्रोट्रेक्टर, कम्पास का उपयोग करके)
- क्षेत्रमिति (Mensuration)
- आंकड़ों का प्रबंधन (Data handling)
- गणित की प्रकृति / तार्किक सोच
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- सामुदायिक गणित (Community Mathematics)
- मूल्यांकन (Evaluation)
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)
- शिक्षण की समस्याएं (Problem of Teaching)
- भोजन (Food)
- भोजन के स्रोत
- भोजन के घटक
- भोजन की सफाई
-
- सामग्री (Materials)
- दैनिक उपयोग की सामग्री
-
- जीव जगत (The World of the Living)
- गतिमान वस्तुएं, लोग और विचार (Moving Things People and Ideas)
- चीजें कैसे काम करती हैं (How things work)
- विद्युत धारा और परिपथ (Electric current and circuits)
- चुंबक (Magnets)
-
- प्राकृतिक परिघटनाएं (Natural Phenomena)
- प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)
- विज्ञान की प्रकृति और संरचना
- प्राकृतिक विज्ञान / लक्ष्य और उद्देश्य
- विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना
- दृष्टिकोण / एकीकृत दृष्टिकोण (Approaches/Integrated Approach)
- अवलोकन / प्रयोग / खोज (विज्ञान की पद्धति)
- नवाचार (Innovation)
- पाठ्य सामग्री / सहायक सामग्री (Text Material/Aids)
- मूल्यांकन — संज्ञानात्मक / मनोप्रेरणा / भावात्मक (Evaluation-cognitive/psycho-motor/affective)
- समस्याएं (Problems)
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)
-
- III. सामाजिक अध्ययन / सामाजिक विज्ञान (Social Studies/Social Science) — 60 प्रश्न
- a) विषय वस्तु (Content) — 40 प्रश्न
- इतिहास (History)
- कब, कहाँ और कैसे (When, Where and How)
- सबसे शुरुआती समाज (The Earliest Societies)
- प्रथम कृषक और चरवाहे (The First Farmers and Herders)
- प्रथम शहर (The First Cities)
- प्रारंभिक राज्य (Early States)
- नए विचार (New Ideas)
- पहला साम्राज्य (The First Empire)
- दूरस्थ भूभागों के साथ संपर्क (Contacts with Distant lands)
- राजनीतिक विकास (Political Developments)
- संस्कृति और विज्ञान (Culture and Science)
- नए राजा और साम्राज्य (New Kings and Kingdoms)
- दिल्ली के सुल्तान (Sultans of Delhi)
- वास्तुकला (Architecture)
- एक साम्राज्य का निर्माण (Creation of an Empire)
- सामाजिक परिवर्तन (Social Change)
- क्षेत्रीय संस्कृतियाँ (Regional Cultures)
- कंपनी शक्ति की स्थापना (The Establishment of Company Power)
- ग्रामीण जीवन और समाज (Rural Life and Society)
- उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज (Colonialism and Tribal Societies)
- 1857-58 का विद्रोह (The Revolt of 1857-58)
- महिलाएँ और सुधार (Women and reform)
- जाति व्यवस्था को चुनौती (Challenging the Caste System)
- राष्ट्रवादी आंदोलन (The Nationalist Movement)
- स्वतंत्रता के बाद का भारत (India After Independence)
-
- भूगोल (Geography)
- एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में भूगोल (Geography as a social study and as a science)
- ग्रह: सौरमंडल में पृथ्वी (Planet: Earth in the solar system)
- ग्लोब (Globe)
- समग्रता में पर्यावरण: प्राकृतिक और मानव पर्यावरण (Environment in its totality: natural and human environment)
- वायु (Air)
- जल (Water)
- मानव पर्यावरण: बस्ती, परिवहन और संचार (Human Environment: settlement, transport and communication)
- संसाधन: प्रकार - प्राकृतिक और मानव (Resources: Types-Natural and Human)
- कृषि (Agriculture)
-
- सामाजिक और राजनीतिक जीवन (Social and Political Life)
- विविधता (Diversity)
- सरकार (Government)
- स्थानीय सरकार (Local Government)
- आजीविका चलाना (Making a Living)
- लोकतंत्र (Democracy)
- राज्य सरकार (State Government)
- मीडिया को समझना (Understanding Media)
- ज्यामिति (Geometry)
b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical issues) — 10 प्रश्न
- बुनियादी ज्यामितीय विचार (2-D)
- प्रारंभिक आकारों की समझ (2-D और 3-D)
- सममिति: परावर्तन (Symmetry: reflection)
- निर्माण (सीधे किनारे वाले पैमाने, प्रोट्रेक्टर, कम्पास का उपयोग करके)
- क्षेत्रमिति (Mensuration)
- आंकड़ों का प्रबंधन (Data handling)
ii) विज्ञान (Science) — 30 प्रश्न
- गणित की प्रकृति / तार्किक सोच
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान
- गणित की भाषा
- सामुदायिक गणित (Community Mathematics)
- मूल्यांकन (Evaluation)
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)
- शिक्षण की समस्याएं (Problem of Teaching)
(a) विषय वस्तु (Content) — 20 प्रश्न
b) शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे (Pedagogical issues) — 10 प्रश्न
- भोजन (Food)
- भोजन के स्रोत
- भोजन के घटक
- भोजन की सफाई
-
- सामग्री (Materials)
- दैनिक उपयोग की सामग्री
-
- जीव जगत (The World of the Living)
- गतिमान वस्तुएं, लोग और विचार (Moving Things People and Ideas)
- चीजें कैसे काम करती हैं (How things work)
- विद्युत धारा और परिपथ (Electric current and circuits)
- चुंबक (Magnets)
-
- प्राकृतिक परिघटनाएं (Natural Phenomena)
- प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)
- विज्ञान की प्रकृति और संरचना
- प्राकृतिक विज्ञान / लक्ष्य और उद्देश्य
- विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना
- दृष्टिकोण / एकीकृत दृष्टिकोण (Approaches/Integrated Approach)
- अवलोकन / प्रयोग / खोज (विज्ञान की पद्धति)
- नवाचार (Innovation)
- पाठ्य सामग्री / सहायक सामग्री (Text Material/Aids)
- मूल्यांकन — संज्ञानात्मक / मनोप्रेरणा / भावात्मक (Evaluation-cognitive/psycho-motor/affective)
- समस्याएं (Problems)उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)
-
-
-