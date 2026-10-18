नैनीताल में सैलानियों की संख्या में भारी कमी, सामने आए दो बड़े कारण

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में रही सैलानियों की संख्या में बेहद कमी रही। भीड़ कम होने से स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की है। वाहनों का शोरगुल गायब था तो पर्यटकों की गहमागहमी भी नहीं थी।

पर्यटन स्थलों में अधिकांश समय सूनसानी छाई रही। मालरोड में भी सैलानी काम ही नजर आए। जिस कारण स्थानीय नागरिकों को सुकून महसूस हुआ। स्नो व्यू, चिड़ियाघर, केव गार्डन, हिमालय दर्शन समेत मालरोड में भी सैलानी बहुत कम संख्या में नजर आए।