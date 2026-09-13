उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्वाइन फ्लू का कहर, 10 दिन में तीसरी मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) में 10 दिन के अंदर स्वाइन फ्लू से तीसरी मौत हो गई है। शनिवार को आइसीयू में भर्ती 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वह मूल रूप से बागेश्वर की रहने वाली थी, जबकि वर्तमान में लामाचौड़ में रहती थीं।

जानकारी के मुताबिक, महिला कैंसर से पीड़ित थीं और उनकी कीमोथैरेपी भी चल रही थी। कुछ दिन पहले उन्हें निमोनिया होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें दो सितंबर को सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया। तब से उनका इलाज चल रहा था।