तीनपानी फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराई कार, बुरी तरह क्षतिग्रस्त... जेईई की तैयारी कर रहे दोनों छात्रों की मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। तीनपानी फ्लाईओवर पर शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में जेईई की तैयारी कर रहे दो नाबालिग छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा समेत दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चारों एक ही कोचिंग संस्थान से लौट रहे थे।

पुलिस के अनुसार हादसा दोपहर करीब 3:45 बजे हुआ। गौलापार हाईवे से लालकुआं की ओर जा रही कार अचानक फ्लाईओवर पर पलटी खाते डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) पहुंचाया गया।

वहां चिकित्सकों ने ऊंचापुल निवासी 16 वर्षीय उत्कर्ष धपोला पुत्र डा. शैलेंद्र धपोला और देवलचौड़ खाम निवासी 17 वर्षीय सिद्धांत पाठक पुत्र रवि मोहन पाठक को मृत घोषित कर दिया। हादसे में पीलीकोठी निवासी 17 वर्षीय भाविका पुत्री रमेश धामी और श्याम बिहार बीजेपी आफिस के बगल में निवासी 16 वर्षीय प्रांजल मावड़ी पुत्र प्रेम सिंह मावड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एसटीएच में भर्ती कराया गया।