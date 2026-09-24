कौन हैं क्रिकेट के उभरते सितारे लक्ष्यराय चंदानी? अंडर-19 वनडे सीरीज में जड़ा शतक, आस्ट्रेलिया की छुड़ाए छक्के

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। IND vs AUS ODI: उत्तराखंड के हल्द्वानी के होनहार खिलाड़ी लक्ष्यराय चंदानी की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मैच में छह विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत वनडे सीरीज 3-0 से जीत गया।

भारत ने 41.2 ओवरों में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लक्ष्य राय चंदानी को ''''मैन ऑफ द मैच'''' चुना गया। लक्ष्य की शानदार पारी पर कोच अभिषेक कुमार, दिग्विजय कनवाल, पूजा कांडपाल, जिला नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित हृदयेश, कोषाध्यक्ष कमल पपनै,आनंद बिष्ट, नरेंद्र अधिकारी, मनोज भट्ट आदि ने बधाई दी।