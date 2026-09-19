राम नगर में युवा कांग्रेस नेता गोपाल अधिकारी पर हमले का आरोपी कोसी नदी से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामनगर। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोपाल अधिकारी पर हमला करने वाले आरोपित युवक को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कोसी नदी से गिरफ्तार कर लिया।

गुरुवार की सुबह चार बजे एक युवक ने गोपाल अधिकारी व उसकी कार पर ईंट व पत्थर से हमला कर दिया था। जिसमें गोपाल अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। गोपाल का उपचार काशीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।