विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला का विवरण जारी, नोट कर लें संपूर्ण आयोजन की जानकारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रामनगर की विश्वप्रसिद्ध रामलीला का शुभारंभ अनंत चतुर्दशी पर 25 सितंबर से होगा। रामलीला के प्रतिदिन के कार्यक्रम का विवरण श्रीरामलीला महाराज उदित नारायण सिंह मानस प्रचार निधि ट्रस्ट की ओर से जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार एक माह तक यह रामलीला चलेगी।

शुरूआत रावण के जन्म, दिग्विजय, क्षीर सागर की झांकी, देव स्तुति और आकाशवाणी के मंचन से होगा। 30 सितंबर को श्री अवध से बारात का प्रस्थान और जनकपुर में विवाह संपन्न कराया जाएगा। तीन अक्टूबर को वन-गमन, निषाद-मिलन और श्री लक्ष्मणकृत गीता उपदेश का मंचन होगा। 25 अक्टूबर को श्रीराम उपवन-विहार, सनकादिक मिलन और पुरजनोपदेश के साथ रामलीला का समापन होगा।