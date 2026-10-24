जंगल के लिए जरूरी और किसानों का मददगार उल्लू, उत्तराखंड में 15 से ज्यादा प्रजातियां... ये सबसे खास

ललित मोहन बेलवाल, हल्द्वानी। रोशनी का त्योहार आते ही अंधविश्वास के चलते उल्लुओं के जीवन पर संकट के बादल छाने लगते हैं। तंत्र-मंत्र के फेर में फंसे लोग बलि के लिए उल्लुओं की तस्करी करवाते हैं। ऐसे में उन्हें महफूज रखने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर आ जाता है।

इस वर्ष भी वन विभाग की ओर से सभी वन प्रभागों को उल्लुओं पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि अंधविश्वास के अंधियारे को जागरूकता की लौ खत्म करती है इसलिए यह जानना जरूरी है कि उल्लु घर-परिवार नहीं बल्कि जंगल में समृद्धि लाता है।

शिकार, तस्करी पर पूरी तरह प्रतिबंध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित श्रेणी में आने वाले उल्लुओं के शिकार, तस्करी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। शहरीकरण, सड़कों के निर्माण के चलते जंगलों की कटाई के चलते पहले से ही उल्लुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।

इस पर शिकार और तस्करी इनके लिए अलग से खतरा पैदा कर रहे हैं। वन विभाग में बायोलाजिस्ट प्रशांत कुमार बताते हैं कि दीपावली आते ही पूरे प्रदेश में उल्लुओं की जान पर संकट आ जाता है। पिछले एक दशक में केदारनाथ, अगस्त्यमुनि समेत अन्य इलाकों में उल्लुओं की तस्करी के मामले सामने आए हैं।

खुफिया जानकारी के आधार पर वन विभाग भी निगरानी बढ़ा देता है। वह बताते हैं कि प्रदेश में उल्लुओं की गणना नहीं हुई है, लेकिन फील्ड के अनुभव बताते हैं कि उल्लुओं के आवास उजड़ रहे हैं। जंगल के लिए बेहद जरूरी हैं उल्लू प्रशांत कुमार कहते हैं कि उल्लू जंगल की समृद्धि के लिए बेहद आवश्यक है। यह जंगल में चूहे, गिलहरियों की प्रजाति को नियंत्रित करते हैं। खास तौर पर चूहों की आबादी अनियंत्रित होने से जंगल में बीमारियां बढ़ जाती हैं। चूंकि चूहे पेड़ों से गिरने वाले बीजों को खाते हैं, ऐसे में अगर किसी क्षेत्र में चूहों की संख्या अनियंत्रित हो जाए तो वहां पर पौधों के बीजों के जीवित बचने और नए पौधे बनने की संभावना घट सकती है।

दिन में आराम, रात को शिकार करते हैं उल्लू वह बताते हैं कि उल्लू दिन में आराम और रात में शिकार करते हैं। खास बात यह है कि इनके पंखों से आवाज नहीं होती है। ये चूहे, छछूंदर के साथ-साथ कीट-पतंगों को भी खाते हैं। चूंकि खेतों के आसपास भी उल्लू विचरण करते हैं इसलिए वे फसलों को नुकसान पहुंचने वाले चूहे, कीट-पतंगें खाकर किसानों को फायदा पहुंचाते हैं।