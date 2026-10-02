नैनीताल के महेश शाह ने 1929 में की थी महात्मा गांधी मुलाकात, ताकुला में चलाया था चरखा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 1929 में नैनीताल आए थे तो मल्लीताल फ्लैट्स मैदान पर विशाल जनसभा हुई। वह मल्लीताल से माल रोड होते हुए खुली गाड़ी में तल्लीताल गए।

इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे जबकि उन्होंने नैनीताल क्लब के पास गांधी जी से मुलाकात की। उस दौर में माल रोड पर गाड़ी नहीं चलती थी, केवल गवर्नर की ही गाड़ी की अनुमति थी। यह कहना है शहर के 99 वर्षीय महेश चंद्र शाह का।