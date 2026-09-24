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कैंची धाम घूमने आए यूपी के पर्यटक, नैनीताल में युवक ने बनाया शिकार... लूट के बाद कमरे में बंद कर हुआ फरार

By naresh kumar Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 24 Sep 2026 11:23 AM (IST)

कैंची धाम आ रहे यूपी के चार पर्यटकों को नैनीताल में एक युवक ने ठगा। ट्रेन में दोस्ती कर युवक ...और पढ़ें

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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जागरण संवाददाता, नैनीताल। कैंची धाम घूमने के लिए आ रहे यूपी के पर्यटकों को एक युवक बड़ी चपत लगाकर फरार हो गया। ट्रेन से आ रहे चारों पर्यटकों से युवक ने दोस्ती की और नैनीताल उनके कमरे तक पहुंच गया।

रात में युवक चारों का मोबाइल, नगदी और चांदी की चेन लेकर सभी को कमरे में बंद कर फरार हो गया। पर्यटकों ने तल्लीताल थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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नगदी और चांदी की चेन लेकर फरार

हसनपुरी शामली उत्तर प्रदेश निवासी शिवम कुमार अपने दोस्त मुकुल सैनी, चंकी कुमार और चेतन कुमार के साथ घूमने के लिए ट्रेन से कैंची धाम आ रहे थे। मुरादाबाद क्षेत्र में एक अन्य युवक ट्रेन में सवार हुआ। आपसी बातचीत में खुद का नाम दीपक बताते हुए युवक ने भी दर्शन के लिए कैंची धाम जाने की बात कही।

सफर के दौरान पर्यटकों और युवक के बीच दोस्ती हो गई। काठगोदाम में ट्रेन से उतरने के बाद पांचो नैनीताल आ गए। जहां सभी ने एक कमरा किराए पर लिया और सुबह कैंची धाम जाने का मन बनाया। रात करीब एक बजे जब चारों सो रहे थे तो दीपक चारों के मोबाइल, मोबाइल कवर में रखे 3500 और बैग से दस हजार की नगदी और चांदी की चेन लेकर फरार हो गया।

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सुबह नींद खुलने पर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला। होटल कर्मियों से पूछताछ के बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चल सका। कोतवाल हरपाल सिंह ने बताया कि मामले में फिलहाल जांच की जा रही है।