कैंची धाम घूमने आए यूपी के पर्यटक, नैनीताल में युवक ने बनाया शिकार... लूट के बाद कमरे में बंद कर हुआ फरार

जागरण संवाददाता, नैनीताल। कैंची धाम घूमने के लिए आ रहे यूपी के पर्यटकों को एक युवक बड़ी चपत लगाकर फरार हो गया। ट्रेन से आ रहे चारों पर्यटकों से युवक ने दोस्ती की और नैनीताल उनके कमरे तक पहुंच गया।

सफर के दौरान पर्यटकों और युवक के बीच दोस्ती हो गई। काठगोदाम में ट्रेन से उतरने के बाद पांचो नैनीताल आ गए। जहां सभी ने एक कमरा किराए पर लिया और सुबह कैंची धाम जाने का मन बनाया। रात करीब एक बजे जब चारों सो रहे थे तो दीपक चारों के मोबाइल, मोबाइल कवर में रखे 3500 और बैग से दस हजार की नगदी और चांदी की चेन लेकर फरार हो गया।