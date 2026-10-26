नैनीताल: वन्य जीव को बचाने में पलटी पिकअप, ग्रामीण की मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती कोटाबाग बासी रोड में वन्य जीव को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर एक पिकअप ग्रामीण को टक्कर मारते हुए पलट गई। चपेट में आने से घायल ग्रामीण को पिकअप चालक उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल ला रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

112 की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामें की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है।

जानकारी के मुताबिक बांसी निवासी गणेश सिंह रविवार रात पिकअप लेकर कोटाबाग से बांसी की ओर आ रहा था।