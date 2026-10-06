PNG डिग्री कॉलेज चुनाव: हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब शिकायत निवारण प्रकोष्ठ दोबारा करेगा मतपत्रों की गिनती

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने पीएनजी डिग्री कॉलेज रामनगर छात्र संघ अध्यक्ष पद के मतपत्रों की दोबारा गिनती के निर्देश छात्र संघ चुनाव के दौरान गठित ' शिकायत निवारण प्रकोष्ठ' को दिए हैं। कोर्ट ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतगणना करने व मतपत्र, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में छात्रनेता सूरज रावत की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि वह पीजी कालेज रामनगर में एनएसयूआइ से छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे। कहा कि 29 सितंबर को मतदान के बाद हुई मतगणना में उनके पक्ष में दिए गए।

निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कंडारी को विजयी किया था घोषित कई मतों को अवैध घोषित किया गया। जिसकी शिकायत उन्होंने उसी समय ' शिकायत निवारण प्रकोष्ठ' के समक्ष की लेकिन उनकी शिकायत का प्रकोष्ठ ने संज्ञान नहीं लिया और निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कंडारी को पांच मतों से विजयी घोषित कर दिया गया।