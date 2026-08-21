नैनीताल में बारिश का कहर: 15 सड़कें बंद, हजारों लोग प्रभावित, येलो अलर्ट जारी

जागरण संवादाता नैनीताल। नैनीझील से जल निकासी गुरुवार को भी जारी रही। झील के चैनल से आठ इंच पानी छोड़ा गया। नगर में रोजाना बारिश दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। बारिश में मलबा आने और भूस्खलन के कारण 15 सड़कें अब भी बंद हैं जिससे हजारों की आबादी प्रभावित है।

सिंचाई विभाग झील नियंत्रण कक्ष के अवर अभियंता नीरज तिवारी ने बताया कि झील के जलस्तर को सामान्य मानक के अनुरूप रखने के कारण जल निकासी जारी है। इधर बारिश से प्राकृतिक जलस्रोत रिचार्ज हो गए तो झील का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित रखने के लिए जल निकासी की जा रही है।