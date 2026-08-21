Uttarakhand Weather Today: ऊधमसिंह नगर में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट, आज सभी स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऊधमसिंह नगर में शुक्रवार, 21 अगस्त को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नितिन भदौरिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के लिए 21 अगस्त को अवकाश रहेगा। हालांकि विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका और कार्यकर्ता अपने-अपने संस्थानों में उपस्थित रहेंगे और आवश्यकतानुसार विभागीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

मौसम विभाग ने 20 अगस्त की शाम जारी पूर्वानुमान में राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज से अति तेज दौर की संभावना जताई थी। पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने का भी उल्लेख किया गया है।