जागरण संवाददाता, नैनीताल। ब्रह्मांड के संचालन में तारों की बड़ी भूमिका है। तारों के संदर्भ में आज भी हमारी जानकारी नाकाफी है।

तारों के जन्म और प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए एरीज सोमवार से मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने जा रहा है। संगोष्ठी में तारों पर अध्ययन करने वाले दुनिया के दर्जनों विज्ञानी शामिल होंगे।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के निदेशक डा मनीष नाजा ने बताया कि तारों का जन्म कैसे होता है और अंतरिक्ष में मौजूद गैस व धूल के विशाल बादलों से नए तारों और तारकीय समूहों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। इन महत्वपूर्ण खगोलीय सवालों पर देश-विदेश के वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंथन होगा।

अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगोष्ठी 30 नवंबर से चार दिसंबर तक मैसूर (कर्नाटक) में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (आईएयू) के तत्वावधान में होने वाली इस संगोष्ठी का विषय ''हब-फिलामेंट स्ट्रक्चर्स इन स्टार फॉर्मेशन'' (तारों के निर्माण में हब और फिलामेंट संरचनाएं) रखा गया है।

सम्मेलन में खगोल विज्ञानी और शोधकर्ता और विशेषज्ञ तारों पर नई खोज के साथ विज्ञानी सिद्धांतों को प्रस्तुत करेंगे। अंतरिक्ष में मौजूद आणविक गैस के बादल सामान्य गोलाकार संरचनाओं के बजाय लंबे रेशेनुमा तंतुओं (फिलामेंट) पर मंथन होगा, वहीं फिलामेंट संरचनाओं का निर्माण, चुंबकीय क्षेत्रों की भूमिका, गैस के घने बादलों का विखंडन, तारों के समूहों का विकास और विशाल तारों के जन्म जैसे प्रश्नों पर चर्चा होगी।