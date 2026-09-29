हल्द्वानी MBPG कॉलेज छात्रसंघ चुनाव: वोटिंग के बीच एबीवीपी और निर्दल अध्यक्ष प्रत्याशी भिड़े, पुलिस तैनात

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में मंगलवार सुबह नौ बजे से छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है।

अध्यक्ष और सचिव सहित 11 पदों पर 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 12800 विद्यार्थी भाग्य तय करेंगे। दोपहर दो बजे प्रत्याशियों के भाग्य का लेखा मत पेटियों में बंद हो जाएगा और देर रात परिणाम घोषित होंगे। लेकिन, एमबी कॉलेज के चुनावी रण की स्थितियां देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

परिसर से लेकर सड़क तक पुलिस का पहरा है। इधर, कॉलेज के कामर्स संकाय के पास एबीवीपी अध्यक्ष प्रत्याशी धीरज बिष्ट और निर्दल आर्यन बेलवाल भिड़ गए। आर्यन ने प्रतिद्वंद्वी पर मारपीट करने के आरोप लगाए। एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र ने बीच-बचाव किया। साथ ही हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं, परिसर में प्रवेश से पहले सख्त चेकिंग की जा रही है। छात्रों के जूते तक चेक किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. एलएम पांडे ने बताया कि शुरुआती एक घंटे में कुल 282 विद्यार्थी मतदान कर चुके हैं। जिसमें 163 छात्र और 119 छात्राओं ने वोट डाला है। 2.20 प्रतिशत वोट डाले जा चुके हैं।