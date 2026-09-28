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एमबीपीजी छात्रसंघ चुनाव की काउंटिंग 29 सितंबर को, हल्द्वानी में रहेगा रूट डायवर्जन; अलर्ट पर पुलिस

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Published: Mon, 28 Sep 2026 11:39 AM (IST)

हल्द्वानी में एमबीपीजी महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की मतगणना के कारण 29 सितंबर को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

हल्द्वानी में एमबीपीजी छात्रसंघ चुनाव की काउंटिंग 29 सितंबर को।

हल्द्वानी में एमबीपीजी छात्रसंघ चुनाव की काउंटिंग 29 सितंबर को।

HighLights

  1. 29 सितंबर को हल्द्वानी में यातायात व्यवस्था में बदलाव।

  2. एमबीपीजी छात्रसंघ चुनाव मतगणना के कारण डायवर्जन लागू।

  3. नैनीताल रोड पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एमबीपीजी महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव और मतगणना को लेकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 29 सितंबर को सुबह छह बजे से मतगणना समाप्त होने तक शहर में डायवर्जन प्लान लागू रहेगा।

इस दौरान नैनीताल रोड पर छोटे-बड़े माल वाहनों समेत अन्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारियों और पत्रकारों के वाहनों के लिए एमबी इंटर कालेज मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

इस तरह रहेगा यातायात प्लान

  • नैनीताल रोड: छोटे-बड़े माल वाहन और अति आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। इन्हें बाईपास मार्ग का प्रयोग करना होगा।
  • बरेली रोड से पर्वतीय क्षेत्र: वाहन तीनपानी फ्लाईओवर से गौलापार रोड होते हुए नारिमन तिराहा पहुंचेंगे।
  • रामपुर रोड से पर्वतीय क्षेत्र: वाहन गन्ना सेंटर तिराहा से बरेली रोड, तीनपानी फ्लाईओवर, गौलापार रोड और नारिमन तिराहा होते हुए जाएंगे।
  • रामपुर रोड से कालाढूंगी रोड: वाहन पंचायतघर तिराहा से आरटीओ रोड होते हुए कालाढूंगी रोड की ओर जाएंगे।
  • पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र: वाहन नारिमन तिराहा से गौलापार रोड होते हुए आगे जाएंगे।
  • पर्वतीय क्षेत्र से हल्द्वानी आने वाली रोडवेज/केमू बसें: नारिमन तिराहा से गोलापार रोड, इंद्रानगर गेट/शनि बाजार रोड, मंडी और सिंधी चौराहा होते हुए रोडवेज/केमू स्टेशन पहुंचेंगी।
  • हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्र जाने वाली रोडवेज/केमू बसें: रोडवेज पूर्वी गेट से ताज चौराहा, गौलापुल, गौलापार रोड और नारिमन तिराहा होते हुए जाएंगी।

काठगोदाम से हल्द्वानी आने का रूट

  • कालटैक्स/हाइडिल तिराहा से पनचक्की तिराहा, चंबल पुल, लालडांठ तिराहा/ऊंचापुल चौराहा होते हुए वाहन आगे जाएंगे।
  • आवास विकास तिराहा से ठंडी सड़क और तिकोनिया चौराहा होते हुए वाहन अपने गंतव्य को जाएंगे।

हल्द्वानी से काठगोदाम जाने का रूट

वाहन तिकोनिया चौराहा से कैनाल रोड, कुल्यालपुरा चौराहा, पानी की टंकी और पनचक्की चौराहा होते हुए काठगोदाम की ओर जाएंगे।

पार्किंग व्यवस्था

चुनाव और मतगणना ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारियों और पत्रकारों के वाहन एमबी इंटर कालेज मैदान में पार्क किए जाएंगे।

जीरो जोन/बैरियर-

इन स्थानों पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा-

1. दुर्गा सिटी सेंटर तिराहा से महारानी होटल तिराहा तक।
2. कुल्यालपुरा चौराहा से सरस्वती रेस्टोरेंट तिराहा तक।
3. कलावती चौराहा से कुल्यालपुरा चौराहा तक।