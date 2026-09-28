एमबीपीजी छात्रसंघ चुनाव की काउंटिंग 29 सितंबर को, हल्द्वानी में रहेगा रूट डायवर्जन; अलर्ट पर पुलिस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एमबीपीजी महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव और मतगणना को लेकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 29 सितंबर को सुबह छह बजे से मतगणना समाप्त होने तक शहर में डायवर्जन प्लान लागू रहेगा।

इस दौरान नैनीताल रोड पर छोटे-बड़े माल वाहनों समेत अन्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारियों और पत्रकारों के वाहनों के लिए एमबी इंटर कालेज मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।