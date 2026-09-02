रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत, ईकेवाईसी के लिए मिली और सात दिन की मोहलत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन की ईकेवाईसी करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत और दी गई है। अब उन्हें सात सितंबर तक अपने गैस कनेक्शन की ईकेवाईसी करवानी होगी। वहीं इस बीच गैस एजेंसियां ईकेवाईसी करवाने के बाद ही गैस सिलिंडर की डिलीवरी कर रही हैं।

कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) के अंतर्गत संचालित इंडेन की 49 गैस एजेंसियों में 91 प्रतिशत तक ईकेवाईसी हो गई है। ईकेवाईसी की अंतिम तिथि सात सितंबर कर दी गई है। - रवि मेहरा, गैस प्रबंधक, केएमवीएन