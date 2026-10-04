कल से 20 अक्टूबर तक खुटानी-धानाचूली मोटरमार्ग पांच घंटे बंद, जानें वैकल्पिक मार्ग

संवाद सहयोगी जागरण, नैनीताल: लोनिवि की ओर से सोमवार से रानीबाग-भीमताल-खुटानी-धानाचूली-शहरफाटक-देवीधुरा मोटर मार्ग पर डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य शुरू करने जा रहा है।

इसके चलते विभाग ने प्रशासन से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मार्ग पर वाहनों का संचालन बंद करने के लिए पत्राचार किया। इस पर डीएम ललित मोहन रयाल ने अनुमति दे दी है। मंगलवार से 20 अक्टूबर तक खुटानी-धानाचूली मार्ग पर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक यातायात बंद रहेगा।