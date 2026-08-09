हल्द्वानी रैली में खरगे का भाजपा पर तीखा हमला, बोले- कांग्रेस के सवालों से डरती है सरकार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों पर सवाल खड़े करने वाले इन लोगों ने स्वयं अयोध्या से लेकर बदरीनाथ तक में लूट मचाई। करोड़ों लोगों से जुड़े इन मामलों व जेनजी आंदोलन को लेकर जब कांग्रेस संसद में चर्चा की मांग करती है तो ये डरने लगते हैं।

भाजपा व संघ को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि औरों को देशभक्ति का प्रमाण देने वालों इन लोगों की हकीकत यह है कि आजादी से जुड़े किसी आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा, वीरभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के लोग हमेशा देशहित के लिए लड़े हैं, चाहे वह आजादी की जंग हो या सीमा पर दुश्मनों से। पहले परमवीर चक्र विजेता भी यहीं से थे।