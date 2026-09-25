काठगोदाम रेलवे स्टेशन की कहानी...जहां पटरी पर दौड़ता था अंग्रेजों का व्यापार, 24 अप्रैल 1884 को पहली बार पहुंची थी रेल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । 1800 में अंग्रेजों का भारत में शासन जोरों से चल रहा था। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, आगरा और लखनऊ के लिए उन्होंने ट्रेन की व्यवस्था कर ली थी, मगर उत्तरी पूर्व के लिए ट्रेन की पटरी तक नहीं बिछी थी।

ऐसे में व्यापार के लिए काफी कोशिशों के बाद काठगोदाम तक रेल पटरी बिछाई गई, लेकिन यहां से आगे पहाड़ होने के कारण रेल लाइन आगे न बना सके। उन्होंने 1870 के दशक में ही पटरियों की नींव रख दी थी, जिससे कुमाऊं वासियों को उनका आखिरी रेलवे स्टेशन मिला है।