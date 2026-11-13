कशिश हत्याकांड : 12 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, पिता ने रो-रोकर लगाई सीएम धामी से गुहार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। वर्ष 2014 में हल्द्वानी में सात वर्षीय कशिश के साथ हुए अपराध और हत्या के मामले में करीब 12 वर्ष बाद भी परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद परिवार ने न्याय की लड़ाई नए सिरे से तेज करने का निर्णय लिया है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग पर मासूम के पिता महेश चंद ने रो-रोकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है।

हल्द्वानी कोतवाली के पास एक रेस्टोरेंट में पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत ने कशिश के पिता महेश चंद्र को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कशिश के पिता ने अपनी मासूम बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने और न्याय देने की मांग के बीच फफक पड़े।

मौके पर हरीश रावत ने सीएम धामी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका की स्थिति सार्वजनिक करने, जरूरत पड़ने पर प्रभावी कानूनी पैरवी के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ाने और मामले की निष्पक्ष व स्वतंत्र सीबीआइ जांच कराने की मांग की।