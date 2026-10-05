उत्तराखंड हाई कोर्ट को मिले स्थायी न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने ली शपथ

जागरण संवाददाता, नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने जस्टिस उपाध्याय को शपथ दिलाई।

समारोह का संचालन रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन से जारी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़कर किया। अब जस्टिस उपाध्याय के साथ हाईकोर्ट में जजों की संख्या आठ हो गई है जबकि मुख्य न्यायाधीश सहित 11 पद हैं।

इस मौके पर महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि न्यायमूर्ति उपाध्याय के स्थायी न्यायाधीश बनने से न्यायिक प्रक्रिया के साथ मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।