जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। विवाह समारोह संयुक्त संघर्ष समिति ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि शादी का सीजन शुरू होते ही रात्रि 12 बजे के बाद भोजन न परोसने का नियम सख्ती से लागू होगा।

संयोजक नवीन पांडे सन्नू, टेंट एसोसिएशन अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बिष्ट, कैटरर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रूपेंद्र नागर, बैंक्वेट एसोसिएशन अध्यक्ष धीरज पांडे और उत्तराखंड टेंट व्यापार एसोसिएशन के कुमाऊं प्रभारी ने ग्राहकों से रात 12 बजे से पूर्व दूल्हा-दुल्हन सहित सभी मेहमानों को भोजन कराने की अपील की है।