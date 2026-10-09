हल्द्वानी में दूषित पानी बना जानलेवा, पीलिया से छात्रा की मौत के बाद प्रशासन जागा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। वार्ड नौ स्थित दुर्गा कालोनी नवाबी रोड निवासी छात्रा ने पीलिया के चलते दम तोड़ दिया। यही वही कालोनी है जहां लगभग एक महीने से लोग दूषित पानी आने का दावा कर रहे हैं।

बरेली में इलाज के दौरान छात्रा की मौत और कालोनी में ही दो और बच्चों को पीलिया होने की खबर लगते ही गुरुवार को जल संस्थान से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम दौड़े-दौड़े कालोनी पहुंची और सैंपल लिए।

दरअसल दुर्गा कालोनी में अपनी बुआ के साथ रहने वाली गंगोलीहाट निवासी सुहानी पंत महिला महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वह कुछ दिन पहले बीमार पड़ गई थीं। निजी लैब में जांच के बाद उन्हें पीलिया होने की पुष्टि हुई। इलाज में सुधार नहीं होने के कारण उन्हें बरेली स्थित राममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इधर, दुर्गा कालोनी में दो और बच्चों को भी पीलिया हुआ है। कालोनी निवासी राजेश कटारिया का बेटा बेस अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है जबकि आशीष रौतेला को अपने बेटे का इलाज दिल्ली में कराना पड़ा। इसकी जानकारी मिलते ही गुरुवार को जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली, सहायक अभियंता रविंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता दीपक शर्मा समेत अन्य दुर्गा कालोनी पहुंचे। उन्होंने मौके से जांच के लिए पानी के सैंपल लिए और पेयजल आपूर्ति रोक दी।

इस मोबाइल नंबर पर करें संपर्क जिला सर्विलांस अधिकारी डा. मनोज कांडपाल ने कहा कि जलजनित रोग, डेंगू, मलेरिया और अन्य वेक्टर-बोर्न रोगों की नियमित निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला सामने आने पर मोबाइल नंबर 9410119773 पर संपर्क कर शिकायत करें।

लोग बोले- रोज सुबह आ रहा गंदा पानी दुर्गा कालोनी में सुबह के समय नलकूप से और शाम को गौला की लाइन से पेयजल आपूर्ति होती है। लगभग 120 की आबादी वाली दुर्गा कालोनी के लोगों ने बताया कि सुबह के समय जब नलकूप से पानी की आपूर्ति होती है तब शुरुआत में 10 से 15 मिनट तक गंदा पानी आ रहा है। वे पानी उबालकर पी रहे हैं। लोगों ने शिकायत की कि यह समस्या लगभग एक महीने से बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है।