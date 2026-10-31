उत्तराखंड के हल्द्वानी में दो दिन पांच घंटे बिजली कटौती, 40 हजार की आबादी होगी परेशान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मेंटेनेंस के नाम पर फिर दो दिन आज और कल टीपी नगर से लेकर लालकुआं बिजली घर तक पांच घंटे बिजली कटौती रहेगी। इससे करीब 40 हजार आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

ऊर्जा निगम के मुताबिक आरडीएसएस योजना के तहत 33 केवी विद्युत लाइन के कंडक्टर बदलने व लापिंग-चापिंग के लिए विद्युत शटडाउन प्रस्तावित किया है। इसके चलते आज और कल सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक बिजली कटौती रहेगी।

जिस पर बेलबाबा फीडर से जुड़े डहरिया, नीलांचल कालोनी, मेहता चैरिटेबल, आदर्श कालोनी, देवलचौड़ फीडर से जुड़े मानपुर पश्चिम, देवलचौड़, बंदोबस्ती, जेके इनक्लेव, सिद्धार्थ सिटी, इंद्रप्रस्थ इनक्लेव, महादेव इनक्लेव, बालाजी विहार, प्रेम विहार, श्याम विहार, देवलचौड़ खाम में बिजली कटौती रहेगी।