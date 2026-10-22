हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में छात्र से मारपीट और रैगिंग की शिकायत, 30 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ... अब पिता को बुलाया

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के एक छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट की शिकायत सामने आई है।

छात्र के पिता से शिकायत मिलने के बाद कालेज प्रबंधन ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाकर मामले की जांच की। प्रारंभिक जांच में छात्र के साथ मारपीट या रैगिंग की पुष्टि नहीं हुई है। अब कालेज प्रबंधन ने शिकायतकर्ता पिता को पत्र भेजकर बुलाया है।

शिकायतकर्ता पिता को पत्र भेजकर बुलाया कालेज प्रबंधन के अनुसार, 16 अक्टूबर की रात वार्षिकोत्सव ‘क्रिसेंडो’ की तैयारियों को लेकर छात्रों की एक बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। द्वितीय वर्ष के एक छात्र का आरोप है कि इसी दौरान एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्रों ने उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद संबंधित छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहां से अगले दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले में 20 अक्टूबर को छात्र के पिता ने ईमेल के माध्यम से कालेज प्रबंधन को शिकायत भेजी और बेटे के साथ रैगिंग का आरोप लगाया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कालेज प्रबंधन ने बुधवार को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई।

जांच के दौरान घटना के समय मौजूद 30 से अधिक मेडिकल छात्रों से अलग-अलग पूछताछ की गई, लेकिन किसी भी छात्र ने मारपीट की पुष्टि नहीं की। कुछ छात्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता छात्र ने नवरात्र के मौके पर व्रत रखा था और बैठक के दौरान वह बेहोश हो गया था।