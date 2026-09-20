उत्तराखंड में बैंक के एटीएम में शातिर चोरनियों का खेल, हल्द्वानी में पूर्व सैनिक के 50 हजार रुपये पार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के एटीएम परिसर में दो महिलाओं ने शातिराना अंदाज में पूर्व सैनिक को निशाना बना लिया।

पेंशन के 50 हजार रुपये निकालने के बाद पासबुक अपडेट करा रहे पूर्व सैनिक का थैला काटकर महिलाएं नकदी पार कर गईं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों संदिग्ध महिलाओं की तलाश में जुटी है।

विड्राल के जरिये 50 हजार रुपये निकाले और रकम प्लास्टिक के थैले में रख ली। इसके बाद वह बैंक परिसर में स्थित एटीएम में पासबुक अपडेट कराने पहुंच गए। वहां गार्ड की मदद से वह पासबुक अपडेट करा रहे थे। इसी दौरान दो महिलाएं उनके पास आ गईं।