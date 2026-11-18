जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंचने के साथ ही उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मुखानी कोतवाली क्षेत्र में सामने आए एक मामले ने इस चिंता को फिर सामने ला दिया है।

यहां पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 वर्षीय बालक पर छह साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि बालक ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने के बाद इस तरह की हरकत की।