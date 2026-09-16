गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामला, मंत्री के दावे के बाद कोर्ट ने निर्णय जारी करने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, नैनीताल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति मामले में विचाराधीन याचिका में कोर्ट का आधिकारिक फैसला आने से पूर्व ही आदेश अपने पक्ष में बताने का दावा करना मंत्री भारी पड़ गया है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने पूर्व में सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे निर्णय को जारी करने से मना करते हुए मामले को दूसरी पीठ को रेफर करने का आदेश पारित किया है अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आठ सितंबर 2026 को इस मामले में बहस पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्णय दिया जाना उचित नहीं होगा।