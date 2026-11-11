दो बेटियों की शादी के कार्ड बांटने निकले पिता के बाद ममेरे भाई की भी मौत, परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बेटियों की शादी का निमंत्रण बांटने निकले चुन्नीलाल की हादसे में मौत के बाद अब उनके साथ बाइक पर सवार ममेरे भाई भोला ने भी दम तोड़ दिया।

नौ नवंबर को गदरपुर के बलखेड़ा मोड़ पर कार और बाइक की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल 62 वर्षीय भोला ने मंगलवार देर रात हल्द्वानी के डा. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

कार से बाइक की जोरदार भिड़ंत पुलिस के अनुसार, नौ नवंबर को रामपुर जिले के ग्राम ढक्का हाजीनगर निवासी 52 वर्षीय चुन्नीलाल अपने ममेरे भाई ग्राम नत्थू मढैया निवासी 62 वर्षीय भोला के साथ बाइक से गदरपुर पहुंचे थे। इसी दौरान बलखेड़ा मोड़ के पास हाईवे पर डिवाइडर के अवैध कट से अचानक सामने आई कार से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई थी।