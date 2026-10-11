एक वैज्ञानिक की दिलचस्प कहानी: वर्दी की चाह में ज्वॉइन की पुलिस, 21 साल की सेवा के बाद मिला IPS कैडर

जागरण संवाददाता, नैनीताल। नैनीताल में एसपी क्राइम डा. जगदीश चंद्र को भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस कैडर में पदोन्नति मिली है। गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पढ़ाई के बाद वैज्ञानिक के रूप में काम कर चुके डा. जगदीश को पुलिस विभाग में 21 वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति मिली है।

रामनगर निवासी डा. जगदीश चंद्र ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से एमएससी, जबकि जेएनयू दिल्ली से एमफिल व पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। वर्ष 2002 से 2005 तक उन्होंने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में बतौर वैज्ञानिक काम किया। इस दौरान उन्होंने रांची व दार्जिलिंग में भी सेवाएं दीं।