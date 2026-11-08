दीपावली पर आज क्या है महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त? दूर करें कनफ्यूजन... जानें सही समय

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दीपावली का त्योहार रविवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर घरों, प्रतिष्ठानों और दुकानों में मां लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा।

ज्योतिषाचार्य डा. नवीन जोशी ने बताया कि कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और दुकानों में पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:57 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। वहीं, घरों में पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त शाम 5:20 से 7:48 बजे तक है। महानिशा काल में पूजन का मुहूर्त रात 11:34 से 12:50 बजे तक रहेगा।