एक अक्टूबर से कॉर्बेट पार्क में इन दो जोन में शुरू होगी पर्यटकों की चहल-पहल, 21 सितंबर से कर सकेंगे बुकिंग

जागरण संवाददाता, रामनगर। तीन माह से फाटो व हाथी डगर पर्यटन जोन एक अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। पर्यटक सफारी के लिए 15 दिन पहले 21 सितंबर से आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फाटो व हाथीडगर पर्यटन जोन 30 जून से मानसून सीजन के चलते पर्यटकों के लिए बंद है।

बारिश में जंगल में नदी नाले में पानी का बहाव बढ़ जाता है। सफारी मार्ग खराब हो जाते हैं। जिस वजह से जुलाई से सितंबर तक जिप्सी सफारी व रात्रि विश्राम की सुविधा बंद की जाती है। वन विभाग ने एक अक्टूबर से दोनों पर्यटन ज़ोन को खोलने का निर्णय लिया है।