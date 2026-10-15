साढ़े तीन महीने बाद खुला कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन, मुंह मीठा कर रोमांच के सफर पर रवाना हुए सैलानी

जागरण संवाददाता, रामनगर। साढ़े तीन माह बाद कॉर्बेट पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन व रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी पर्यटन जोन गुरुवार से पर्यटकों के डे सफारी के लिए खुल गया है। 30 जून से यह दोनों जोन मानसून के चलते बंद थे। जबकि कॉर्बेट के ढेला, झिरना, गिरिजा पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए वर्ष भर खुले रहते हैं।

सुबह छह बजे विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आमडंडा में बिजरानी गेट पर बिजरानी पर्यटन जोन का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर विधायक ने पर्यटकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पर्यटकों का मुंह मीठा कराकर सफारी के लिए भेजा गया। इसके अलावा रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी पर्यटन जोन भी पर्यटकों की सफारी के लिए खुल गया।

रामनगर वन प्रभाग के भंडारपानी व कालाढूंगी पर्यटन जोन में सफारी के लिए पर्यटकों को कुछ दिन इंतजार करना होगा। भंडारपानी में बारिश से कच्ची सड़क में कीचड़ होने व कालाढूंगी पर्यटन जोन में दाबका नदी का पानी बढ़ने की वजह से अभी यहां सफारी बंद रहेगी। हालांकि पहले यह जोन भी सीतावनी के साथ ही 15 अक्टूबर से खुल जाते थे।