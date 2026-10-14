Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'मेरी जान को खतरा, फोन हो रहा टैप, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई', हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक का बड़ा आरोप

By Jagran News Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Wed, 14 Oct 2026 06:31 PM (IST)

कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी जान को खतरा बताते हुए फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस पर ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. विधायक सुमित हृदयेश ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया।

  2. अपनी जान को खतरा बताया, पुलिस पर निष्क्रियता।

  3. गैरसैंण सत्र में आत्मदाह की चेतावनी दी।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि फोन टैपिंग की शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। मीडिया से बातचीत में सुमित ने गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली।

बुधवार शाम प्रेसवार्ता के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक ऐसा गैंग घूम रहा है जो कि बड़े नेताओं की फोन टैपिंग कर रहा है। चुनावी दौर के बीच ये लोग एआई के इस्तेमाल से लोगों में भ्रम में फैला सकते हैं।

सुमित ने कहा कि उनकी हर बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा है। विधायक ने अपने संग परिवार के लोगों की जान को भी खतरा बताया है। कहा कि जब एक विधायक संग ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी?

यह भी पढ़ें- हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 78 चोरों पर 39 लाख का भारी जुर्माना

 