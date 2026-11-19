जागरण संवाददाता, लालकुआं। बिंदुखत्ता के सुभाष नगर के समीप दवाई फार्म निवासी गोधन सिंह बिष्ट के घर को चोरों ने निशाना बनाकर करीब 22 तोला सोने और चार तोला चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। चोरों ने परिवार के सदस्यों के कमरों की कुंडियां बाहर से बंद कर वारदात को अंजाम दिया, जिससे किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।

परिजनों के अनुसार, वारदात बीती रात करीब 12 से दो बजे के बीच हुई। चोरों ने पहले घर के कमरों की कुंडियां बाहर से बंद कीं और फिर जेवरात रखे कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे बॉक्स खंगाल दिए। इनमें गोधन सिंह बिष्ट की पत्नी और उनकी तीन बहुओं के आभूषण रखे थे।

गोधन सिंह ने बताया कि रात करीब 1:40 बजे उनके बेटों ने फोन कर कमरे की कुंडी बाहर से बंद होने की जानकारी दी। वह ऊपर पहुंचे और कुंडियां खोलीं। इसके बाद जेवरात वाले कमरे का ताला टूटा देख चोरी का पता चला। चोर झुमके, टॉप्स, पौजी, नथ, माला, अंगूठियां, मांगटीका और फूली समेत करीब 22 तोला सोना ले गए। इसके अलावा चार तोला चांदी के आभूषणों में पायल, कंगन, बिछुए और अंगूठी भी शामिल हैं।