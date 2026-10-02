1180 रुपये की बोतल के लिए एसडीएम से वसूले 1200 रुपये, उत्तराखंड में शराब की ओवररेटिंग का खुलासा

संवाद सहयोगी, भवाली। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देश पर प्रशासन ने शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग की जांच की।

उपजिलाधिकारी धारी अनुराग आर्य खुद ग्राहक बनकर गुरुवार देर शाम भवाली स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकान से 1180 रुपये मूल्य की शराब की बोतल खरीदी। इस पर दुकान पर मौजूद कर्मी ने उनसे 1200 रुपये की मांग की। एसडीएम ने तत्काल आनलाइन पेमेंट कर इस ओवर रेटिंग का प्रमाण जुटाया और अपनी टीम को दुकान की गहन जांच के निर्देश दिए।