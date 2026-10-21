Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

उत्तराखंड के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम खून से लिखा लेटर, लगाई अंकिता भंडारी के इंसाफ की गुहार

By Chayan Singh RajpootEdited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 21 Oct 2026 12:32 PM (IST)

उत्तराखंड क्रांति दल के युवा कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन ...और पढ़ें

हाथ से खून निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई। जागरण

हाथ से खून निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई। जागरण

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के युवा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अनूठे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से खून निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई।

बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय सुनिश्चित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। हाथ से खून निकालकर ज्ञापन लिखने के इस तरीके के जरिये युवाओं ने मामले को लेकर अपना आक्रोश और न्याय की मांग जाहिर की।

कार्यकर्ताओं का कहना था कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। युवा कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध के माध्यम से अंकिता भंडारी प्रकरण को फिर चर्चा में लाने का प्रयास किया।

खून से लिखा ज्ञापन इस प्रदर्शन का प्रमुख आकर्षण रहा। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की। यूकेडी युवा नैनीताल अध्यक्ष कुलदीप सिंह बोहरा ने बताया कि यह पत्र डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा जाएगा।

यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी हत्याकांड: उत्तराखंड न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, गढ़वाल और कुमाऊं में भरेगी हुंकार

यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस: सुरेश-उर्मिला ऑडियो जांच में SIT के हाथ खाली, CBI को मिली सिर्फ ढाई मिनट की क्लिप