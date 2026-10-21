उत्तराखंड के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम खून से लिखा लेटर, लगाई अंकिता भंडारी के इंसाफ की गुहार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के युवा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अनूठे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से खून निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई।

बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय सुनिश्चित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। हाथ से खून निकालकर ज्ञापन लिखने के इस तरीके के जरिये युवाओं ने मामले को लेकर अपना आक्रोश और न्याय की मांग जाहिर की।