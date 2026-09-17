नंदा देवी महोत्सव: कंधे पर कदली, जुबान पर मां के जयकारे... निकली भव्य शोभायात्रा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर की धार्मिक संस्था श्रीराम सेवक सभा की ओर से आयोजित 124वें नंदा देवी महोत्सव के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का दल मंगोली से कदली वृक्ष लेकर नैनीताल पहुंचा। यहां सूखाताल और तल्लीताल वैष्णो देवी मंदिर में वृक्षों की पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।

कंधे में कदली और भक्तों की जुबान पर मां नंदा सुनंदा के जयकारों से शहर गुंजायमान हो उठा। शहर भ्रमण के बाद कदली वृक्षों को नयना देवी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। देर रात से मूर्ति निर्माण शुरू किया जाएगा।