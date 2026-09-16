सीएम धामी के जन्मदिन पर आज उत्तराखंड में किसान मोर्चा का घेराव, रुड़की से निकला 2000 किसानों का काफिला

जागरण संवाददाता, रुड़की। उत्तराखंड किसान मोर्चा की ओर से बुधवार को देहरादून में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। इसको लेकर मोर्चा के कार्यकर्ता अब्दुल कलाम चौक पर जुटे। यहां से जुलूस के रूप में वह देहरादून के लिए कूच कर गए।

मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि करीब दो हजार किसानों को देहरादून ले जाने की तैयारी है इसके लिए वाहनों का काफिला तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने तहसीलों में किसानों का उत्पीड़न रोकने समेत विभिन्न मांगों को लेकर संगठन की ओर से 19 अगस्त से रुड़की कचहरी में धरना दिया जा रहा है।