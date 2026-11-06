उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 54 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। राज्य लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के तहत विभिन्न विभागों में 54 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए छह नवंबर से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 26 नवंबर की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसी दिन तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा।

भर्ती के तहत राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 13, आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के चार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में पूर्ति निरीक्षक के दो और विपणन निरीक्षक के 20 पद निर्धारित किए गए हैं। श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पांच, पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी (जिला पंचायत) के पांच, गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का एक और गन्ना विकास निरीक्षक के चार पदों पर भर्ती होगी।