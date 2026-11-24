जागरण संवाददता, हरिद्वार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पिछले दो दिनों से चल रहे विवाद पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने आखिरकार विराम लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस विवाद के बीच उन्होंने अपने अनुज बागेश्वर बाबा से बातचीत की और उनसे अपनी दो प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से कहीं।

स्वामी रामदेव ने कहा कि देवी-देवताओं और अवतारी सत्ताओं को लेकर की गई टिप्पणियों एवं तुलनाओं से वह बेहद आहत थे। यह सनातन परंपरा नहीं है। भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम पर भेदभाव करना समाज को तोड़ने का काम करता है।

स्वामी रामदेव ने कहा कि उनके मन में दूसरा गंभीर प्रश्न यह था कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सनातन धर्म ईश्वरीय विद्या है। यह वैज्ञानिक और सार्वभौमिक है। सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ब्रह्म भाव देखता है। यह विश्व का श्रेष्ठतम धर्म है। इसमें ढोंग, आडंबर और पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं है।

'रखते हैं स्नेह का भाव' सनातन धर्म में न तो चमत्कारवाद है और न ही अंधविश्वास अथवा अंधश्रद्धा, बल्कि इसमें श्रद्धा की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य शंकर के ही अवतारी स्वरूप हैं। सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता और सबके कल्याण के लिए है। स्वामी रामदेव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अपना अनुज बताते हुए कहा कि वे अभी बालक हैं और उनके प्रति स्नेह एवं अधिकार का भाव रखते हैं।