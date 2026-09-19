हरिद्वार में रह रहा था सुरेंद्र कोली, किसी को कानोंकान नहीं थी खबर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। देशभर में चर्चित नोएडा के निठारी कांड के आरोपित रहे सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद से कोली हरिद्वार में सदाराम के नाम से रहता आ रहा था और कुछ दिन पहले ही चाय की दुकान खोली थी। दुकान में रस्सी के सहारे उसका शव लटका मिला। पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है।

चाय की दुकान में लगा ली फांसी शुक्रवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने उत्तरी हरिद्वार में सप्त सरोवर रोड पर चाय की दुकान में फांसी लगा ली है। पुलिस पहुंची तो मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली निवासी ग्राम मंगरुखाल, भिकियासेंण जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड के रूप में हुई।

पड़ताल में सामने आया कि वह निठारी कांड का आरोपित रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में सुबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया था। कई महीनों से वह सदाराम के नाम से हरिद्वार में रहकर कभी वॉचमैन की नौकरी तो कभी चाय की ठेली लगाता आ रहा था।

पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि प्रथम दृष्टया कोली ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है, डाक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हर पहलू पर जांच की जा रही है।