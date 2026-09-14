हरिद्वार: सिडकुल में सड़क किनारे मिला नवजात, पुलिस ने अस्पताल भेजा; किसने छोड़ा? जानने के लिए CCTV की जांच

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। Haridwar News: सिडकुल क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में सड़क किनारे नवजात शिशु मिलने से खलबली मच गई। एक स्थानीय महिला ने इंसानित का फर्ज निभाते हुए नवजात को गोद में लेकर पुलिस को सूचना दी। बाद में पुलिस ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर अस्पताल भिजवा दिया। मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं।

रविवार की सुबह के समय रविदास मंदिर मार्ग से गुजर रहे लोगों की नजर सड़क किनारे पड़े नवजात पर पड़ी। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। एक स्थानीय महिला ने बच्चे को उठाया और कपड़े से साफ करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी।