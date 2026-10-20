हरियाणा के संत रामपाल पर अमर्यादित टिप्पणी, अनुयायियों ने रुड़की कोतवाली में दी तहरीर
संत रामपाल के अनुयायियों ने रुड़की कोतवाली में एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत संत पर ...और पढ़ें
HighLights
संत रामपाल पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला।
अनुयायियों ने रुड़की कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप, कार्रवाई की मांग।
जागरण संवाददाता, रुड़की। हरियाणा के संत रामपाल के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में उनके अनुयायियों ने कोतवाली रुड़की पहुंचकर एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।
साथ ही आरोप लगाया है कि उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की है।