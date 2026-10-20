हरियाणा के संत रामपाल पर अमर्यादित टिप्पणी, अनुयायियों ने रुड़की कोतवाली में दी तहरीर

जागरण संवाददाता, रुड़की। हरियाणा के संत रामपाल के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में उनके अनुयायियों ने कोतवाली रुड़की पहुंचकर एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

साथ ही आरोप लगाया है कि उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की है।