यात्रियों की बढ़ी परेशानी...रुड़की से नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा बंद, वजह आई सामने

संवाद सहयोगी जागरण, हरिद्वार। रुड़की से नैनीताल जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट के निर्देशों के चलते नैनीताल रूट पर केवल 28 सीटर बसों के संचालन की अनुमति है, लेकिन रुड़की डिपो के पास ऐसी बस उपलब्ध नहीं होने के कारण सीधी सेवा बंद कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल रुड़की डिपो की बसें सिर्फ हल्द्वानी तक ही चलाई जा रही हैं, जिससे नैनीताल पहुंचने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त वाहन बदलना पड़ रहा है। रुड़की से नैनीताल के लिए चलने वाली डिपो की दो बसें, क्रमांक 3106 और 3108, पहले रोजाना सहारनपुर होते हुए नैनीताल तक संचालित होती थीं।

28 सीटर मिनी बसें ही अनुमन्य लेकिन अब ये दोनों बसें वापसी सहित केवल हल्द्वानी तक ही चल रही हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार नैनीताल मार्ग पर सामान्य रोडवेज बसों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता और केवल 28 सीटर मिनी बसें ही इस रूट पर अनुमन्य हैं। इसी नियम के कारण रुड़की डिपो को अपनी सीधी नैनीताल सेवा रोकनी पड़ी है।