यात्रियों की बढ़ी परेशानी...रुड़की से नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा बंद, वजह आई सामने
रुड़की से नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा बंद होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग ने बसों की कमी के कारण यह सेवा बंद कर दी है। यात्रियों को अब अधिक खर्चा करके सफर करना होगा।
संवाद सहयोगी जागरण, हरिद्वार। रुड़की से नैनीताल जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट के निर्देशों के चलते नैनीताल रूट पर केवल 28 सीटर बसों के संचालन की अनुमति है, लेकिन रुड़की डिपो के पास ऐसी बस उपलब्ध नहीं होने के कारण सीधी सेवा बंद कर दी गई है।
फिलहाल रुड़की डिपो की बसें सिर्फ हल्द्वानी तक ही चलाई जा रही हैं, जिससे नैनीताल पहुंचने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त वाहन बदलना पड़ रहा है। रुड़की से नैनीताल के लिए चलने वाली डिपो की दो बसें, क्रमांक 3106 और 3108, पहले रोजाना सहारनपुर होते हुए नैनीताल तक संचालित होती थीं।
28 सीटर मिनी बसें ही अनुमन्य
लेकिन अब ये दोनों बसें वापसी सहित केवल हल्द्वानी तक ही चल रही हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार नैनीताल मार्ग पर सामान्य रोडवेज बसों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता और केवल 28 सीटर मिनी बसें ही इस रूट पर अनुमन्य हैं। इसी नियम के कारण रुड़की डिपो को अपनी सीधी नैनीताल सेवा रोकनी पड़ी है।
रुड़की डिपो की प्रभारी एजीएम अमिता सैनी ने बताया कि डिपो के पास इस समय 28 सीटर वाहन उपलब्ध नहीं है। जैसे ही मिनी बस उपलब्ध कराई जाएगी, नैनीताल के लिए सीधी सेवा दोबारा शुरू की जाएगी। फिलहाल यात्रियों को हल्द्वानी से आगे नैनीताल तक निजी टैक्सी या लोकल परिवहन का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बस यात्रियों का कहना है कि सीधी बस बंद होने से यात्रा समय, खर्च और दिक्कत तीनों बढ़ गई हैं।
