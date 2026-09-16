रुड़की के सिविल लाइंस में स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी, बिना रजिस्ट्रेशन कर्मचारी मिलने पर किया चालान

जागरण सवांददाता, रुड़की। स्पा सेंटरों में कर्मचारियों के सत्यापन और नियमों के पालन को लेकर सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने बुधवार देर शाम छापामारी अभियान चलाया। पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच की। इस दौरान कर्मचारियों के सत्यापन समेत अन्य व्यवस्थाओं को परखा गया। एक स्पा सेंटर में कर्मचारी का सत्यापन नहीं कराया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान एमएस नेचर स्पा सेंटर में एक कर्मचारी का सत्यापन नहीं पाया गया। पुलिस ने इस मामले में पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत न्यायालय का चालान किया। साथ ही स्पा सेंटर संचालक को सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने की हिदायत दी गई।