हरिद्वार में दुष्कर्म मामले में आया फैसला, दोषी को 20 साल की सुनाई गई सजा

जागरण संवाददाता, रुड़की(हरिद्वार)। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को बीस साल सश्रम कारावास का दंड दिया है। साथ ही, अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना पिछले वर्ष 13 अगस्त की है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिछले वर्ष एक महिला ने गंगनहर कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वह किराये के मकान पर रहती है। इस दौरान मोहित निवासी श्यामनगर उसकी बेटी का पीछा करता था। उसको मोबाइल फोन पर परेशान करता था।

आरोपित ने दबाव बनाकर उसकी बेटी को 13 अगस्त 2025 को बहला-फुसलाबर बाइक पर बैठाया और एक सुनसान हॉस्टल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी के द्वारा जब घटना की जानकारी मां को दी गई तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।